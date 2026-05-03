Flop De Bruyne col Como, CorSera: sfoggia il peggio, ieri meglio Anguissa

Flop De Bruyne col Como, CorSera: sfoggia il peggio, ieri meglio AnguissaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
“Nico Paz sfoggia il meglio del suo repertorio, Kevin De Bruyne il peggio”, si legge nell’analisi del match.

La prova di Kevin De Bruyne continua a far discutere dopo la sfida di Como. Come evidenzia il Corriere della Sera, il belga fatica a entrare nel vivo del gioco: “Nico Paz sfoggia il meglio del suo repertorio, Kevin De Bruyne il peggio”, si legge nell’analisi del match. Dopo una gara opaca, in cui non è riuscito a incidere, la sua uscita ha coinciso con un leggero miglioramento del Napoli. “Il belga resta sull’uscio ad aspettare probabilmente anche il destino della panchina”, sottolinea il quotidiano.

Anguissa ieri meglio di De Bruyne?

Con l’ingresso di Frank Anguissa, infatti, la squadra ha creato le uniche vere occasioni: l’azione pericolosa di McTominay e il palo colpito da Politano. Segnali che alimentano il dibattito sul rendimento del numero dieci, apparso finora una comparsa più che un protagonista nel sistema di Conte.