Riecco Lukaku: domani tornerà a Castel Volturno, ma è gelo con Conte

vedi letture

Romelu Lukaku è pronto a tornare a Napoli, ma questa volta non sarà una semplice comparsa

Romelu Lukaku è pronto a tornare a Napoli, ma questa volta non sarà una semplice comparsa: il belga è chiamato a restare fino al termine della stagione e, soprattutto, a chiarire con Antonio Conte. Tra i due, un tempo legati da un rapporto molto stretto, si è infatti creata una frattura che richiede un confronto diretto. L’attaccante dovrà spiegare le ragioni della sua assenza e del mancato incontro con il tecnico, episodio che ha lasciato strascichi pesanti. Non è da escludere, inoltre, una possibile esclusione dalle convocazioni nelle ultime tre giornate di campionato, ipotesi che il club valuterà a breve.

Il gelo con Conte e lo scenario futuro

Nel frattempo, Lukaku è atteso a Capodichino per iniziare il percorso di recupero sotto la supervisione dello staff medico guidato da Raffaele Canonico. I buoni rapporti tra il suo agente Federico Pastorello e il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbero contribuire ad attenuare eventuali sanzioni, ma il nodo resta tecnico: sarà Conte a decidere se reintegrarlo o continuare a lasciarlo ai margini. Sullo sfondo pesa anche la questione legata alla nazionale, con il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, che vuole un Lukaku al massimo della condizione in vista del Mondiale e si aspetta segnali concreti dal campo. Il rischio di una convocazione senza minuti nelle gambe è reale, e le prossime settimane saranno decisive sia per il finale di stagione sia per il futuro del giocatore in azzurro, come riportato da Il Mattino.