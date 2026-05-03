Incontro ADL-Conte, Repubblica: “Ecco i temi sul tavolo! Riflessioni su 4 azzurri”

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Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno al termine della stagione per fare il punto sul futuro del Napoli e valutare se proseguire insieme

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno al termine della stagione per fare il punto sul futuro del Napoli e valutare se proseguire insieme il progetto tecnico. Al momento non è ancora chiaro se l’allenatore accetterà le linee guida imposte dal presidente, soprattutto per quanto riguarda il mercato. Secondo quanto anticipato da La Repubblica, il confronto verterà principalmente sulla programmazione: “Parleranno soprattutto di programmi, con il presidente che vuole ringiovanire la squadra e abbassare il monte ingaggi". L’incontro dovrebbe tenersi nel giro di un paio di settimane, probabilmente prima della fine del campionato e una volta ottenuta la certezza della qualificazione alla prossima Champions League.

Possibile rivoluzione in rosa

Nel corso del vertice si discuterà anche dei singoli giocatori e delle possibili conferme, con diverse situazioni ancora in bilico. Tra i nomi più rilevanti ci sono quelli di Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Romelu Lukaku: tutti potrebbero lasciare a fine stagione, ma molto dipenderà proprio dall’esito del confronto tra allenatore e presidente.