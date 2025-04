Scuffet vola, buona la prima e voti alti: "Salva su Holm nel finale"

Buona la prima per Scuffet in porta dopo l'influenza che ha colpito Meret. Buona prova per l'ex portiere del Cagliari. Voti alti in pagella sui quotidiani.

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Prima in azzurro, in una notte da cuori forti. Ci mette la manona d'istinto su spizzata di Lucumì, vola nel finale su Holm. Sull'invenzione di Holm può solo guardare".

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Non giocava dal 5 gennaio, Monza-Cagliari, e alla prima con il Napoli salva i suoi nel finale su Holm. Sicuro nelle uscite, preciso coi piedi. Ampiamente promosso".

Voto 7,5 per Tuttonapoli: "Molto attento in uscita su Freuler. Grande parata su azione d’angolo e grande personalità. Bravissimo anche su Holm".