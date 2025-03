"Segna dopo averne sbagliato un paio": le pagelle di Raspadori sui quotidiani

Giacomo Raspadori ha alzato notevolmente il suo livello nell'ultimo periodo. Per La Gazzetta dello Sport nel 2-1 del Napoli contro la Fiorentina è da 7: "Bel gol con l'aiuto di Pongracic, belli i movimenti a liberarsi dei difensori. Altre tre occasioni: De Gea para, lui non è letale". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Terzo gol in 4 partite dopo averne sbagliati un paio. Impatto decisivo da punta vera, sempre pericoloso e nel vivo. Centesima con il Napoli ben festeggiata". Per il Corriere della Sera è solo da 6,5 ma Tuttosport torna ad assegnargli un 7: "Spreca un'occasione a inizio partita, ma si fa perdonare con diverse buone giocate e soprattutto con il secondo gol del Napoli".

TuttoNapoli segue lo spartito e giudica da 7 l'ex Sassuolo: "Al 10’ ha una grande occasione ma la spreca. Molto mobile, sfrutta al meglio la grande palla di Lukaku. Terzo gol nelle ultime quattro". Infine è da 7 per TMW: "Festeggia le 100 presenze con il Napoli col gol, riuscendo a battere De Gea al secondo grande tentativo. I suoi movimenti sono imprevedibili".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7