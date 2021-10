"Seminatore di terrore": quotidiani pazzi di Osimhen

"Un seminatore di terrore. Con Quarta fa bingo: ottiene il rigore e lo fa ammonire. L'argentino, preoccupato dal secondo giallo, perde garra. Una rovesciata show". La Gazzetta dello Sport riassume così l'ennesima prestazione convincente di Victor Osimhen, che ieri - pur senza segnare - ha trascinato il suo Napoli nella rimonta del Franchi.

"Fa cose che voi umani... Il rigore lo strappa alla natura, con uno scatto da centometrista; e la rovesciata (45') fa sospirare il Franchi in un 'ohhh'", scrive entusiasta anche il Corriere dello Sport. I voti in pagella di questa mattina non sorprendono, perché anche contro la Fiorentina si è visto un Osimhen decisivo e a tratti veramente devastante. Sarà lui l'arma Scudetto del Napoli di Spalletti?

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7,5