Senesi è sul taccuino di Giuntoli: decisiva la questione Koulibaly

Il Napoli è sempre attento alla situazione di Marcos Senesi. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mentre in giro le voci incontrollabili si diffondono, il Napoli procede nella sua meditazione, ci sono antiche perlustrazioni in giro per l’Europa: Marcos Senesi del Feyenoord è sul taccuino di Giuntoli da un bel po’. Ma bisogna capire prima che tempo fa sul K2"