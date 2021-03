Serie A, le maglie parlano italiano: Napoli tra le 12 squadre vestite da marchi made in Italy

In Serie A ci sono tanti marchi che producono le maglie delle squadre del nostro campionato e nonostante un mercato florido che arriva dall'estero, il Made in Italy resiste e la fa da padrone tra le aziende che vestono i nostri campioni. Sono ben 12 le squadre che vestono marchi italiani, a cominciare da Macron, marchio bolognese che veste Bologna, Lazio, Sampdoria, Udinese e Verona e che in Europa si gioca il terzo posto con la spagnola Joma dietro a colossi come Nike e Adidas.

KAPPA PER IL NAPOLI - Poi c'è Kappa, che in Italia ha accordi con Napoli e Genoa e da quest'anno anche con la Fiorentina oltre che il Benevento. Infine Parma, Crotone e Spezia che vestono Errea, Zeus e Acerbis. Marchi stranieri vestono la Juventus, con Adidas, che gestisce anche le maglie del Cagliari; la Nike che veste l'Inter; la Puma che produce le maglie di Milan e Sassuolo; la New Balance nuova arrivata con la Roma e infine la spagnola Joma che veste Torino e Atalanta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.