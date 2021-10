Serie A, oggi assemblea. Format del campionato e diritti TV, intanto Sky chiede gli higlights

I diritti TV restano un tema caldissimo per la Serie A. Tra pochi minuti i club del massimo campionato italiano si vedranno in assemblea di Lega per discutere, tra i vari argomenti all’ordine del giorno, le differenti ipotesi legate al format del campionato. Inoltre, si discuterà l’approvazione del budget 21/22 e un aggiornamento sulla commercializzazione dei diritti tv per il triennio 21/24 in Nord Africa e Medio Oriente. Infine, scrive calcioefinanza.it, pur non essendo all’ordine del giorno, i club parleranno inevitabilmente della questione Dazn, dalla qualità alla rivelazione degli ascolti. Tra l’altro, nella giornata di ieri Sky ha scritto alla Lega Serie A, chiedendo che vengano messi a bando gli higlights delle gare. A luglio, i presidenti decisero a maggioranza di no, ora le possibili offerte del colosso di ComCast (e non solo) potrebbero ingolosire.