Serie A , possibile svolta sui diritti tv: Lega proporrà agli operatori un doppio bando

In vista del bando per la vendita dei diritti tv della Serie A, la Lega ha in mente di seguire una doppia strada, scrive oggi Tuttosport

TuttoNapoli.net In vista del bando per la vendita dei diritti tv della Serie A, la Lega ha in mente di seguire una doppia strada, scrive oggi Tuttosport. L'orientamento sarebbe quello di predisporre un doppio bando di vendita, tarato su due "tempistiche": cessione per un triennio, 2024-2027, o per un quinquennio, 2024-2029. In sostanza saranno i vari operatori interessati a scegliere l'approccio da utilizzare nelle varie proposte da presentare alla Lega.