Serie A, vicino l'undicesimo esonero: in Europa nessuno come l'Italia, protagonista anche il Napoli

Tendenza preoccupante in Serie A, con i tanti esoneri già avvenuti quando abbiamo da poco superato la metà della stagione. Un passo spedito che in Europa non ha eguali, e che quest'anno include anche il Napoli con l'addio di Ancelotti nel mese di dicembre. L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera fa una fotografia della situazione in Europa: "E dieci. Che potrebbero diventare undici se, come sembra, Cellino in queste ore licenzierà per la seconda volta in stagione Corini. Comunque sia, è già record. Nessuno in Europa caccia gli allenatori come noi. La Ligue1 francese è a 5, la Liga spagnola a 7, la Bundesliga tedesca a 8, la ricchissima Premier a 9, a conferma che la questione del giro d’affari ci azzecca fino a un certo punto. Il campionato inglese fattura il doppio della nostra serie A. Che però brucia più allenatori".