Settore ospiti chiuso? Juve pronta ad annullare biglietti e procedere col rimborso totale

>Per motivi di ordine pubblico domani a Torino rischiano il divieto di trasferta tutti i tifosi residenti nella regione Campania. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, in caso di chiusura settore ospiti dell'Allianz Stadium ai campani, la Juve che ha già venduto i tagliandi per la partita (quelli per il settore ospiti erano disponibili ancor prima che fosse annunciata la data e l’orario del match) - lo stadio è sold-out da tempo - annullerà i ticket già emessi e procederà con il rimborso totale.