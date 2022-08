Sfiduciato e sul mercato, ma Meret sarà il titolare nella prima gara a Verona

Sarà lui a questo punto il titolare nel match di Verona alla prima giornata, anche se di fatto "è stato sfiduciato"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel rebus dei portieri e nel pieno delle trattative del Napoli per Kepa e Keylor Navas, di cui si parla ampiamente in questi giorni, sullo sfondo resta la situazione di Alex Meret che non ha rinnovato ancora il contratto nonostante gli accordi economici tra le parti. Secondo quanto riferisce Repubblica, sarà lui a questo punto il titolare nel match di Verona alla prima giornata, anche se di fatto "è stato sfiduciato considerando le trattative ad oltranza per altri portieri".