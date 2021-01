"Si scalda Franck": Ribery vuoòle esserci ad ogni costo contro il Napoli

Franck Ribery sta facendo di tutto per essere a disposizione domenica contro il Napoli, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio che in prima pagina titola: ""Si scalda Franck". Ieri un bel gol segnato in allenamento ha riacceso l'interruttore dell'entusiasmo: contro un'altra big del campionato spera di poter offrire il bis dopo quanto fatto vedere contro la Juventus. Vuole inoltre festeggiare il primo gol stagionale e il 150 della sua carriera, interrompendo così un digiuno che dura da oltre 200 giorni. La corsa è per rientrare a disposizione entro domenica.