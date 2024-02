Simeone e Raspa vs Osimhen: da solo il nigeriano ha segnato più gol

Sul Corriere dello Sport si parla dell'importanza, per il Napoli, del rientro di Victor Osimhen dalla Coppa d'Africa

Simeone e Raspadori contano 7 centri in due: Osimhen da solo ne ha fatti 8. Sul Corriere dello Sport si parla dell'importanza, per il Napoli, del rientro di Victor Osimhen dalla Coppa d'Africa: "La lettura è strettamente legata ai numeri e al rendimento offensivo di una squadra che, come ha confermato l’incrocio con il Milan, dopo aver ritrovato un apprezzabile equilibrio e una buona tenuta difensiva, continua a fare una fatica del diavolo davanti alla porta.

Per dirne una: i vice centravanti Giovanni Simeone (3) e Giacomo Raspadori (4), in due, hanno segnato 7 gol, uno meno di quanto è riuscito a fare il solo Osimhen giocando 18 partite su 33 tra un infortunio, un turno di squalifica e la Coppa d’Africa (il Cholito conta 25 presenze, Jack 31)" si legge sul quotidiano oggi in edicola.