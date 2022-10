Simeone, non solo il gol: il gesto che ha esaltato i tifosi azzurri a Cremona

Giovanni Simeone è il match-winner del Napoli contro la Cremonese. Ma, al di là del gol, c'è un altro gesto che ha fatto esultare i tanti tifosi azzurri

Giovanni Simeone è il match-winner del Napoli contro la Cremonese. Ma, al di là del gol, c'è un altro gesto che ha fatto esultare i tanti tifosi accorsi a Cremona, scrive La Gazzetta dello Sport: "C’è un momento esaltante per le migliaia di tifosi venuti fino a Cremona per assistere a un’altra impresa dei propri beniamini. In cui il boato azzurro è più forte anche di quelli che hanno sottolineato i gol: belli e tanti come spesso accade per questo Napoli. Quando Giovanni Simeone porta il suo pressing esasperante fino su Radu, coi difensori cremonesi costretti al fallo laterale, è lì che il Cholito si gira verso il pubblico ed esulta e carica il tifo. Si era sull’1-2, ma una volta in più gli appassionati azzurri hanno avuto la netta sensazione di vedere una squadra bella ma anche tosta caratterialmente".