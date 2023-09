Simeone, reazione chiara dopo ingresso Zerbin: spunta una foto sui social

ià, del resto è difficile saltare da seduti: l’immagine di lui in panchina a Marassi che guarda l’ingresso di Zerbin e l’assalto finale dei compagni

Se Kvara a Genova non è stato particolarmente felice di uscire in piena rimonta e con 8 minuti ancora da giocare, è molto probabile che Giovanni Simeone non abbia fatto salti di gioia. Già, del resto è difficile saltare da seduti: l’immagine di lui in panchina a Marassi che guarda l’ingresso di Zerbin e l’assalto finale dei compagni con il Genoa, la sua ex, la sua prima squadra italiana, ha fatto il giro dei social. Lo scrive il Corriere dello Sport.