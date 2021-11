Simeone segna sempre col Napoli, i quotidiani: "Le big lo esaltano"

Ancora a segno Giovanni Simeone, che sotto la guida di Tudor sta vivendo un momento di forma straordinario. Segna anche nel tempio di Maradona e i voti sui quotidiani sono altissimi. 7,5 il voto che troviamo nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport: "Micidiale. Per la quinta volta "battezza" una partita segnando il primo gol. Con Tudor in panchina ha iniziato a volare: nelle ultime 8 gare ha segnato 9 volte". Mezzo voto in meno sul Corriere dello Sport: "El buitre del Terzo Millennio. I sedici metri sono casa sua, ci sta come un Cholo. Carattere e fiuto: sette gol tra Lazio, Juventus e Napoli. Le grandi l’esaltano".

Voto 7 anche nelle pagelle targate TMW: "Re Mida, appunto. Lo stato di forma è del tutto inedito, anche considerando la parentesi genovese. Quattro gol alla Lazio, due alla Juve, una zampata che di semplice non ha davvero nulla al Maradona".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6