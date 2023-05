Siparietto Spalletti-Orsato: "L'avete chiesto se mi ci vuole?"

Grande accoglienza per Luciano Spalletti, che in queste ore è a Bologna per ritirare il prestigioso Premio Bulgarelli.

Grande accoglienza per Luciano Spalletti, che in queste ore è a Bologna per ritirare il prestigioso Premio Bulgarelli. Al suo arrivo il tecnico è stato protagonista di un simpatico siparietto con l'arbitro Daniele Orsato. Come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico è stato invitato a sedersi in prima fila accanto a Daniele Orsato. Spalletti, a quel punto, col sorriso, ha chiesto: "L'avete chiesto se mi ci vuole?" con riferimento alla volontà dell'arbitro della sezione di Schio. Frase a cui sono seguiti tanti sorrisi dei presenti.