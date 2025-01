Siviglia, tentativo per Simeone: risposta secca del Napoli

Napoli, offerta del Siviglia per Giovanni Simeone, secco no della società azzurra. Queste le ultime sul centravanti argentino che arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Non ci sono le operazioni in entrata ma anche i rifiuti, come il secco no del Napoli al Siviglia per Simeone che ha scelto di continuare con entusiasmo la stagione in maglia azzurra':