Slittano gli allenamenti in gruppo: spunta una nuova data per la ripresa del campionato

Dal 4 maggio ci si potrà allenare individualmente ma non in gruppo: non c'è l'ok del ministro Spadafora, dunque resta sospeso il destino del campionato. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che la ripresa del lavoro può arrivare il 18 maggio, col campionato che dunque comincerebbe il 13 giugno e coi tempi ristretti potrebbe anche concludersi il 31 luglio come vuole la Uefa per dare poi vita alle competizioni internazionali. Se invece si dovesse ripartire con gli allenamenti dopo il 18 maggio sarebbe tutto a rischio. Per terminare la stagione tornerebbero d’attualità playoff e playout, sgraditi a club e tv.