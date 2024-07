"So che Conte li sta massacrando": Koulibaly ed il retroscena su Anguissa

"So che Conte li sta massacrando". Così, con un grosso sorriso sulle labbra, parla Kalidou Koulibaly ai microfoni del Corriere dello Sport: "Ma lui sa come riportare il Napoli in alto: quantomeno in Champions e ai primi posti. E poi spero a sognare ancora". Il difensore senegalese parla del nuovo tecnico Conte e dei vecchi compagni.



Il signor Antonio si arrabbierà: intende lo scudetto?

"Lo spero, lui è abituato a vincere: darà una mano al club, alla squadra, alla città. Tutti insieme, come con Spalletti, possono raggiungere qualsiasi obiettivo: la verità sta sul campo, ma lui darà tutto per vincere lo scudetto e la coppa Italia. E se dai tutto, puoi raggiungere tutto: perché non sognare lo scudetto? Io ci sono, li seguo".



Ha sentito i suoi vecchi compagni?

"Sì, ho parlato con Anguissa: mi ha raccontato subito della preparazione.

Conte ha detto ai ragazzi che li porterà al limite mentale e fisico per capire su chi poter contare. Io aspetto il ritorno di Giovanni. Di Lorenzo: il nostro capitano è fondamentale. Molto forte. Gli voglio tanto bene: contiamo su di lui per una grande stagione, soprattutto io".