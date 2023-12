Sommer show col Napoli, Tuttosport: "E' il muro nerazzurro"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è concentrato anche su Yann Sommer, portiere dell’Inter che sta vivendo un ottimo momento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è concentrato anche su Yann Sommer, portiere dell’Inter che sta vivendo un ottimo momento in nerazzurro. L’elvetico non ha fatto di certo rimpiangere Andre Onana, visto che in campionato è riuscito a tenere involata la porta nerazzurra già in nove occasioni su quattordici totali. Numeri confortanti per Sommer, che ha chiuso la strada anche al Napoli nella sfida del Maradona.

Lo svizzero è stato protagonista di almeno tre interventi determinanti contro gli azzurri, parate che hanno salvato l’Inter in una sfida davvero importante per la stagione. Sebbene sia arrivato sotto una coltre di scetticismo, l’ex Bayern Monaco si è rivelato un’arma in più a disposizione di Simone Inzaghi. Sommer infatti ha dato maggiori certezze alla difesa dell’Inter, spiccando anche per il rendimento in Champions League. E se i nerazzurri hanno incassato soltanto sette reti in campionato, risultando come la difesa meno battuta in Serie A, è anche merito suo.