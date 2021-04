"Sono stato anch'io per strada, mi fa troppo male vedere te": Osimhen e le parola a Mary Daniel

"Ciao, sono felice di averti trovata — le dice Osimhen in videochiamata . Come stai? So che non è facile. Sono stato anch’io per strada, mi fa troppo male vedere te. Mi sono spaccato la schiena, oggi mi va meglio e sono qui per aiutarti". Sul Corriere della Sera si parla del contatto avvenuto tra Victor Osimhen e la ragazza disabile al centro dell'appello social lanciato dal nigeriano.

"Mary Daniel è incredula, lo accoglie con il sorriso e continua a ringraziarlo. Victor vuole sapere di lei, della sua famiglia. Della sua vita. Le promette che sarà al suo fianco" si legge sul quotidiano.