Sorpresa Ambrosino, CdM: "Può restare come terzo attaccante"
TuttoNapoli.net
E se la terza punta del Napoli di Antonio Conte in questa stagione ormai alle porte fosse Giuseppe Ambrosino? Questo il possibile scenario delineato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che non esclude una permanenza dell'attaccante per questioni anche legate alla compliazione delle liste per la Serie A.
"Giuseppe Ambrosino anche, altro prodotto del settore giovanile del Napoli e prezioso anche per le liste, potrebbe restare nonostante l’interesse della Cremonese che l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe completare la batteria dei centravanti con Lukaku e Lucca" spiega l'edizione odierna del quotidiano
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com