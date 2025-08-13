Sorpresa Ambrosino, CdM: "Può restare come terzo attaccante"

E se la terza punta del Napoli di Antonio Conte in questa stagione ormai alle porte fosse Giuseppe Ambrosino? Questo il possibile scenario delineato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che non esclude una permanenza dell'attaccante per questioni anche legate alla compliazione delle liste per la Serie A.

"Giuseppe Ambrosino anche, altro prodotto del settore giovanile del Napoli e prezioso anche per le liste, potrebbe restare nonostante l’interesse della Cremonese che l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe completare la batteria dei centravanti con Lukaku e Lucca" spiega l'edizione odierna del quotidiano