Sorpresa in regia? Tuttosport: "Conte sta valutando l'opzione De Bruyne"

Una sorpresa in cabina di regia? Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte starebbe valutando più di un’opzione per sopperire all’assenza di Stanislav Lobotka, regista del Napoli attualmente ai box. Oltre alla soluzione più logica e prudente, rappresentata da Billy Gilmour, il sostituto naturale dello slovacco sia nel 4-1-4-1 che nel 4-3-3, il tecnico azzurro starebbe prendendo in considerazione anche un’ipotesi più audace.

Per il quotidiano, infatti, Conte starebbe valutando la possibilità di arretrare Kevin De Bruyne nel ruolo di playmaker basso, con Anguissa e McTominay a completare il trio di centrocampo. Una scelta che darebbe al Napoli un’impronta più offensiva e una qualità superiore in fase di costruzione.