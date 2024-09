Sorpresa Juve, Koopmeiners fuori col Napoli? La probabile formazione

Thiago Motta starebbe risolvendo gli ultimi dubbi di formazione in casa Juventus in vista del match di Serie A di domani sera allo Stadium contro il Napoli: come riportato dal "Corriere dello Sport", nel 4-2-3-1 del tecnico italo-brasiliano dovrebbe rivedersi Danilo al centro della difesa al posto dell'infortunato Gatti, con Kalulu confermato a destra. A centrocampo, invece, Koopmeiners potrebbe partire dalla panchina, con Fagioli che dovrebbe essere schierato nel ruolo di trequartista centrale alle spalle di Vlahovic. Questa la probabile formazione della Juve in vista della sfida contro i partenopei:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Danilo, Bremer, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Yildiz, Fagioli, Nico Gonzalez, Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.