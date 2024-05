Sorpresa Manna: può 'debuttare' già al Maradona contro il Lecce

A scrivere del nuovo direttore sportivo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

La settimana di Giovanni Manna: il dirigente a cui Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la ripartenza del suo Napoli. A scrivere del nuovo direttore sportivo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L’ultima settimana della stagione coinciderà con la prima della prossima: non è un giochino di parole ma un’acrobazia tra passato, presente e futuro.

Necessaria: l’anno disgrazia, dopo quello di grazia, dovrà essere archiviato come summa di esempi negativi e poi sepolto sotto i mattoni della ricostruzione. Le fondamenta del Napoli che verrà sono già pronte: il nuovo responsabile dell’area sportiva, Giovanni Manna, entrerà ufficialmente in carica già in settimana e di conseguenza potrebbe - perché no? - debuttare al Maradona in occasione dell’ultima della stagione con il Lecce. Il ds subito, l’allenatore quasi".