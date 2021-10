Spalletti anticipa le difficoltà col Torino e rimescola le carte sul portiere

Luciano Spalletti non si fida del Torino. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha alzato la soglia d'attenzione, sottolineando le difficoltà nell'affrontare la squadra di Juric, e mettendo in piazza chiaramente le caratteristiche dell'avversario. Per Spalletti è un ostacolo importante quello che separa la sua squadra dal riprendersi il primato ed eguagliare il record delle otto vittorie di fila di Sarri. "Se non contrasto e non recupero palla, non posso decidere come posso giocare. Voglio vedere la loro stessa lotta, vincere contrasti è la prima cosa - ha avvertito Spalletti in conferenza -, perché loro sono la squadra che recuperano più palloni nella metà campo offensiva. Sono anche la squadra che fa più falli in tutto il campionato. Sappiamo chi avremo davanti e dovremo farci trovare pronti", le parole del tecnico.

Giocatori al rientro

Rientrato l'allarme per Petagna che ieri s'è allenato in gruppo e verrà convocato, così come Lobotka. Restano out Malcuit, Manolas e Ounas. Sulle condizioni di Ghoulam invece dovrebbe prevalere la cautela: "Sta molto meglio, è vicino ad essere nelle condizioni di esprimere tutte le sue qualità, è chiaro che c'è bisogno di un inserimento graduale visto il suo recente passato, a differenza di Mertens ad esempio". Per il belga, e gli altri rientranti, invece non ci sono problemi, come ha evidenziato proprio Spalletti in un passaggio sul tour de force che parte quest'oggi: "Abbiamo la rosa per andare incontro ad un periodo difficile, ma ho recuperato anche elementi come Demme, Mertens, Lobotka, elementi pronti e per noi sono fondamentali".

A sorpresa c'è Ospina?

Quando tutto sembrava orientato verso il ritorno da titolare di Meret, le parole di Spalletti hanno rimescolato la situazione. "Dicendo va Meret in campo perché Ospina è in ritardo, vi sembra di fare un complimento a Meret? Sembra che giochi solo perché l'altro è in ritardo, non perché è del livello di quell'altro. Avrà più spazio perché se lo merita, non perché c'è un problema. Anche perché un problema non c'è. L'altra volta - ha ricordato Spalletti - c'era bisogno, e Ospina ha giocato con fuso e viaggi facendo bene, ora torna prima ed ha preso 10 in pagella in Colombia. Io non l'avevo mai visto prendere da nessuno, è in condizione, in grande forma".