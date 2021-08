Spalletti blinda (di nuovo) i pezzi pregiati e frena sui rinforzi

Inizia questa sera allo stadio Maradona, davanti ad oltre 20mila spettatori, la stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Di fronte ci sarà il neo-promosso Venezia di Zanetti, ancora tutto da scoprire, con diverse assenze ed in costruzione, ma la vigilia in casa Napoli è stata caratterizzata dalla conferenza stampa del tecnico in chiave mercato: dalla rosa a disposizione alle caselle da coprire (o migliorare) ed inevitabilmente anche sulla situazione del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne.

I BIG RESTANO - Come nelle precedenti conferenze, Spalletti è partito dalla necessità di confermare i big in organico. Dopo i tanti passaggi su Koulibaly, stavolta il focus è stato su Insigne e Manolas, quest'ultimo ancora al centro di una trattativa con l'Olympiacos: "Io venendo qui ho pensato al Napoli con quei nomi lì e Insigne e Manolas ne fanno parte, alzano il livello degli altri che ci giocano vicino. Certezza di averli? Per me sì, perchè no, poi bisogna essere anche ottimisti". E su Insigne non c'è il rischio di un turbamento a causa del contratto: "Arriva sempre sorridente e voglioso, mi sembrerebbe strano un turbamento per il mercato, riguarda altri campi non il nostro mondo. La Serie A è il sogno di tutti sin da bambini, mica ci facciamo turbare dal nostro nome eventualmente sul mercato. Quella che lei chiama turbativa, Insigne la schiaccia col piedino e la calcia".

NIENTE TERZINO - Il tecnico del Napoli ha in sostanza chiuso a rinforzi da qui a fine mercato, almeno per quanto riguarda il terzino sinistro, avendo anche l'obiettivo di non lanciare messaggi sbagliati al gruppo a disposizione: “Terzino sinistro? Ci sono altri elementi per alternarsi con Mario Rui o anche prendergli il posto. Pure se non ha un dirimpettaio che venite a chiedere, ce ne sono 4-5 che possono fare quello che fa lui. Juan Jesus ci aiuterà non solo da centrale, ma anche da terzino. Io con le lamentele non ho mai fatto la classifica - ha proseguito - lamentarsi è da sfigati. Ho la rosa qui davanti a me, non mi manca niente. Poi è chiaro che se si va a guardare... forse per il futuro se capita di andare a completare lo faremo, ma i giocatori devono sapere che non ci manca niente per il nostro percorso". Lo spiraglio resta aperto più per un incontrista, dopo l'addio di Bakayoko e l'infortunio di Demme, ma intanto questa sera verrà monitorata la crescita di Lobotka e Elmas, quest'ultimo in ballottaggio con Fabian per una maglia da titolare.