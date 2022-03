Spalletti, blitz a Empoli per l'amico scomparso: stamattina sarà già di ritorno

Da Napoli a Empoli. Luciano Spalletti e i suoi collaboratori Baldini e Domenichini in trasferta in treno per l’estremo saluto al loro amico Fabrizio Faraoni

TuttoNapoli.net © foto di TuttoSalernitana.com Da Napoli a Empoli. Luciano Spalletti e i suoi collaboratori Baldini e Domenichini in trasferta in treno per l’estremo saluto al loro amico Fabrizio Faraoni. Ex consigliere dell’Empoli con delega al settore giovanile, si è spento a 67 anni. Stamani saranno già a Castel Volturno in campo. Lo ha scritto l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.