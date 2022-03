Spalletti da 7 in pagella: "Il suo calcio è nel 2-1, non nel primo tempo. Indovina la mossa Mertens"

La partita sembrava storta. Il Napoli era sotto con l'Udinese, ma all'intervallo Luciano Spalletti riesce a ribaltare la sua squadra e pure la partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita sembrava storta. Il Napoli era sotto con l'Udinese, ma all'intervallo Luciano Spalletti riesce a ribaltare la sua squadra e alla fine pure la partita. "Il suo calcio è nel 2-1, movimenti che rapiscono, non certo in quel primo tempo che sa di niente. Incide, eccome, rimuovendo le scorie", scrive il Corriere dello Sport che lo premia con un 7 in pagella. Stesso voto da parte del Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport: "Aveva spiegato bene ai suoi il castello in mezzo dell'Udinese. Ma non l'hanno capito, poi la squadra mette il turbo e significa che gode anche di una buona condizione fisica". Da Tuttosport mezzo punto in meno: "Indovina il cambio di Mertens (e di modulo) conquistando 3 punti pesantissimi". Infine il giudizio di TMW: "Messaggio importante al campionato: gli azzurri ci sono e sono sempre vivi".