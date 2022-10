"Spalletti Don Abbondo e Napoli di mostruosa espressività", Zazzaroni sul CdS esalta gli azzurri

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato l'ultimo turno di campionato e in modo particolare il successo del Napoli

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato l'ultimo turno di campionato e in modo particolare il successo del Napoli: "Spalletti è Don Abbondo. Napoli di mostruosa espressività". Il giornalista si è soffermato sulla vittoria degli azzurri per 3-2 contro il Bologna. "Una sfida impari sul piano tecnico e non solo. Il Napoli di Spalletti, di mostruosa espressività, ha fatto quello che quest’anno gli riesce benissimo: dominare e vincere, segnando in abbondanza" secondo il giornalista. Un Napoli che ha realizzato 42 gol nelle prime 14 gare della stagione tra campionato e Champions, una media di tre a partita. E anche contro il Bologna ha confermato la media: "Soltanto ieri, trenta conclusioni verso la porta di Skorupski e insomma spiegatemi come Napoli-Bologna avrebbe potuto registrare un esito diverso" ha scritto Zazzaroni.