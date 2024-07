Spalletti e l'assist involontario ad ADL su Buongiorno

Luciano Spalletti non ha concesso nemmeno un minuto ad Alessandro Buongiorno, difensore che piace al Napoli, durante tutto l'Europeo dell'Italia. Scelta che, involontariamente, ha favorito Aurelio De Laurentiis nella trattativa con Urbano Cairo. Come scrive Il Corriere dello Spot non si è aperta infatti nessuna asta per il centrale: "Dall’azzurro della Nazionale a quello del Napoli, passando per un granata a cui è fortemente affezionato, ma che è pronto a lasciare. All’Europeo Alessandro Buongiorno è rimasto a guardare, sperando in un’opportunità che non è arrivata.

Ora ha invece quella giusta ansia di conoscere il suo futuro, di chi pensa alle vacanze sì, ma uno sguardo allo smartphone lo butta eccome, in attesa di avere novità dal suo agente e dal Torino. Non s’è scatenata un’asta, visto che Buongiorno non ha giocato nemmeno un minuto in Germania e il prezzo, inevitabilmente, non è salito come il Toro sperava, in mancanza di una vetrina internazionale nella quale mettersi in mostra.