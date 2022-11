Spalletti è rimasto a Napoli: si gode la città e ha partecipato a un evento solidale

Non è tornato in Toscana, men che meno a La Spezia: Luciano Spalletti ha deciso di trattenersi ancora a Napoli anche in questo periodo di vacanza.

TuttoNapoli.net Non è tornato in Toscana, men che meno a La Spezia: Luciano Spalletti ha deciso di trattenersi ancora a Napoli anche in questo periodo di vacanza. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Luciano Spalletti è rimasto a Napoli e oltre ad approfittare del tempo libero per girare un po’ la città, ha partecipato a un evento organizzato dall’Unione Industriali di Napoli: un “Cocktail Solidale” per raccogliere fondi per l’acquisto di esoscheletri intelligenti. L’allenatore ha così conosciuto Alice che grazie al suo esoscheletro intelligente, riesce a camminare nonostante una grave disabilità motoria".