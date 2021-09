Spalletti ed Allegri, amici a metà: idee di calcio opposte, battute ed ego

Sulle pagine del Corriere della Sera si mette in risalto il rapporto tra Allegri e Spalletti in vista di Napoli-Juventus. I due allenatori toscano si sfideranno, ego contro ego, in una sfida aspra e importante. Come tecnici Spalletti e Allegri partono da principi opposti, benché vengano entrambi dalla gavetta. Hanno cominciato da panchine di provincia per arrampicarsi fino al grande calcio. Le vie di accesso verso la gloria, però, sono state opposte. Napoli-Juve è un duello tra un toscano di terra e uno di scogli.