Spalletti fa i complimenti alla Roma: nel 2023 è l'unica a fare meglio del Napoli in A

TuttoNapoli.net © foto di © DANIELE MASCOLO In questo 2023 la Roma è l'unica squadra che ha collezionato più punti del Napoli in Serie A: 10 in quattro partite, contro 9 degli azzurri. Un dato sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport: "Spalletti lo sa benissimo e tesse le lodi dei rivali, indicando ai suoi criticità, ma anche soluzioni: «La Roma ha calciatori fisici, dunque mai pensare che l’inerzia sia dalla nostra parte. Hanno gente come Dybala che sa sfruttare bene le qualità dei compagni. Sanno far correre il pallone e correre dietro il pallone. Una partita pericolosa, se non siamo attenti. Perché vogliamo tenere il pallino del gioco ma se si perde palla, dobbiamo ri-aggredire bene se no si rischia loro verticalità.