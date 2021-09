Spalletti fa scuola: Ulivieri usa primo tempo di Napoli-Juve in una lezione a Coverciano

“Il biennio sabatico, dovuto al ricco contributo dell’Inter, probabilmente lo ha ispirato nelle idee". Si parla di Luciano Spalletti sull'edizione odierna de 'Il Giornale', che riporta una notizia interessante sul tecnico del Napoli: "Non a Caso Renzo Ulivieri, docente istituzionale degli allenatori italiani, ha preparato per i suoi allievi di Coverciano, siano De Rossi o Del Piero, una lezione sul primo tempo di Napoli-Juventus. Ne ha intravisto soluzioni modernissime nel gioco che gli 'garba per varietà e pericolosità'.

C’è qualcosa di nuovo oggi nell’aria del campionato e l’ispirazione Spalletti contribuisce a renderla frizzante. Magari meno contorto nel parlare e più chiaro nel far giocare. Non è detto che gli anni sabatici servano, ma il mister testa lucida negli ultimi 7 anni ha fatto collezione di entrate e uscite, con sosta ai box".