Spalletti ha quasi tutti a disposizione: solo due assenze contro l'Inter

Rientrati gli africani Anguissa e Koulibaly, col ritorno in gruppo di Ounas, Luciano Spalletti ha quasi tutti a disposizione per il big match con l'Inter. Soltanto due dovrebbero essere le assenze, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: Hirving Lozano, infortunato, e Axel Tuanzebe che sta lavorando in palestra per smaltire la lombalgia.