"Spalletti lo riprende e lui segna!". Altra pioggia di 7 per Kvaratskhelia: "Anche quando non scintilla..."

Impatto devastante sulla Serie A. Quinto centro stagionale, vice capocannoniere alle spalle di Ciro Immobile e timbro sulla partita dopo nemmeno un tempo. Khvicha Kvaratskhelia trascina il Napoli sempre più in vetta alla classifica. "Non scintillante - il commento della Gazzetta dello Sport - ma si fa sempre vedere: collabora all’1-0 e segna il 3-0 con un rasoterra di sinistro". "Spalletti lo riprende per la posizione e Kvara segna per la quinta volta" è invece il commento del Corriere dello Sport.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Il Mattino: 7

La Stampa: 6,5

TuttoNapoli.net: 7