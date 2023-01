Spalletti-Mourinho, che duello! E' già stata sfida-Scudetto, solo all'andata tabù sfatato

Napoli-Roma sarà anche l'eterno duello tra Luciano Spalletti e José Mourinho. E su questo si concentra l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Napoli-Roma sarà anche l'eterno duello tra Luciano Spalletti e José Mourinho. E su questo si concentra l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno : "Spalletti-Mourinho è uno dei duelli più brillanti della serie A, una sfida ormai antica che si ripropone dai tempi delle sfide tra Inter e Roma per lo scudetto. Si stimano, si rispettano, sono amici, Mourinho ha coniato per l’allenatore del Napoli la definizione «Spallettone».

Spalletti è riuscito a batterlo per la prima volta all’andata con il gol di Osimhen e gli ha dedicato un pensiero per il sessantesimo compleanno che ha festeggiato giovedì: «Devo fare gli auguri a Mourinho. Non mi ha invitato, ci sono rimasto male, mi sarei presentato col regalo. Lui è uno di quelli che alza il livello del calcio nella sua globalità, complimenti ed auguri»".