Spalletti non ha gradito reazione Osimhen con l'Inter, ma ne ha compreso motivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra inamovibile, in attacco, Victor Osimhen, nonostante l'ira post-sostituzione di domenica, una reazione che non è piaciuta a Spalletti ma che l'allenatore ha compreso per l'astinenza da rete del nigeriano contro i nerazzurri. Il Napoli che scenderà in campo a Bologna, domenica, non potrà fare a meno di Osi, che insegue il primato nella classifica dei marcatori duellando a distanza con Lautaro, distante tre reti (23 a 20). Lo scrive il Corriere dello Sport.