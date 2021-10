Spalletti punta su cinque calciatori quando partirà la Coppa d'Africa

In casa Napoli la Coppa d’Africa è un tema aperto, il Napoli perderà Malcuit, Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Ounas. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che Spalletti lavora sulle alternative in casa: la gestione di Manolas, la crescita in termini di condizione di Juan Jesus, Demme, Mertens e Petagna rappresentano le risorse per risolvere le «perdite» di gennaio.