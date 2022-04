Spalletti senza margine d'errore: gruppo al completo verso la Roma

Per il Napoli lunedì è previsto un vero e proprio dentro o fuori per la corsa Scudetto.

Reduce dal ko interno con la Fiorentina e considerando la vittoria delle milanesi negli anticipi di ieri, per il Napoli lunedì è previsto un vero e proprio dentro o fuori per la corsa Scudetto. La squadra di Luciano Spalletti sarà chiamata a dare una risposta importante per riscattare l'ennesimo passo falso davanti al proprio pubblico e provare a migliorare il rendimento a Fuorigrotta, dove è solo settima in campionato (a fronte invece del miglior score esterno). Compito non semplice considerando anche l'entusiasmo della Roma, reduce dall'accesso in semifinale di conference e da una striscia di risultati importanti, che arriverà al Maradona per le residue possibilità di restare in scia per il quarto posto.

Gruppo quasi al completo

Spalletti potrà aggiungere ulteriori cambi importanti alla propria panchina. Nei giorni scorsi ha ritrovato Ounas, in una fase in cui gli esterni offensivi sembrano non girare e soprattutto non trovare la porta, mentre ieri Andrea Petagna ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo e può essere un ritorno importante anche nell'ottica di dare più minuti a Mertens ed Osimhen insieme. Il Napoli ritrova anche il dodicesimo in panchina col recupero di Meret.

Di Lorenzo, ci siamo

Ricevuto l'ok a Villa Stuart dopo la visita di controllo, il laterale azzurro ieri ha svolto lavoro personalizzato e la prima parte della seduta con la squadra. Oggi potrebbe anche aggregarsi al gruppo, ma è da capire quale sarà la decisione per il suo ritorno in campo. Lo staff medico potrebbe optare per una maggiore cautela e non accelerare il recupero, rinviandolo così alla prossima trasferta.