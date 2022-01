Spalletti show, i quotidiani: "Che palleggio, l'azione del 2-0 è un poster!"

Non era facile reagire dopo una scoppola come il 5-2 subito in casa in Coppa Italia contro la Fiorentina, ma Luciano Spalletti ha mantenuto la barra dritta e il suo Napoli ha battuto nettamente il Bologna con un secco 2-0. Per La Gazzetta dello Sport, la sua è "una squadra che modula la velocità come gli pare" e "l'azione del 2-0 ne è un poster". Il Corriere dello Sport scrive che "costruisce un Napoli che fin dai primi attimi gioca al gatto con il topo" e poi afferma che "ritrovando i suoi giocatori, ritroverà anche il suo Napoli". Tuttosport scrive che la sua squadra "fa la differenza con le doti di palleggio" mentre Il Mattino scrive che questo Napoli concreto e attento era quello che aveva in mente. Infine TMW: "La squadra cancella l’eliminazione in Coppa Italia con una prestazione ottima in quel di Bologna. Lozano decide il match, ma tutto l’organigramma funziona alla grande. Zielinski, appena recuperato, e Fabian fanno il bello e il cattivo tempo al Dall’Ara. Ennesima dimostrazione che il suo Napoli per le primissime posizioni c’era, c’è e ci sarà fino all’ultimo minuto".

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7