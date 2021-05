Spalletti, slitta la presentazione: l'Inter non concede la liberatoria

Bisognerà aspettare il mese di luglio per sentir parlare Luciano Spalletti da allenatore del Napoli. Come riportato anche da Tuttosport, infatti, slitta la conferenza stampa: "La presentazione dovrà necessariamente slittare all’1 luglio, perché l’Inter non ha voluto concedere alcuna liberatoria per permettere al club azzurro di organizzare una conferenza stampa per il trainer che De Laurentiis ha voluto con sé per riportare il Napoli nuovamente in Champions".