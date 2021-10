Spalletti sorpreso da Mertens: non si aspettava di trovargli posto così in fretta

Le condizioni di Dries Mertens hanno sorpreso Luciano Spalletti, pronto a schierarlo da titolare contro la Salernitana in luogo di Victor Osimhen. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Il tecnico non si aspettava di trovargli posto così in fretta e soprattutto per il motivo, l’infortunio di Osimhen. Ma di fatto oggi sarà Mertens a prenderne il posto in mezzo all’attacco a Salerno, anche se ovviamente l’interpretazione che dà il belga al ruolo è differente rispetto a quella del nigeriano, diverso per struttura fisica e caratteristiche tecniche.