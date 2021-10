Spalletti squalificato, ma giura maggiore collaborazione: nessun rancore verso gli arbitri

Luciano Spalletti non sarà in panchina stasera contro il Bologna a causa del cartellino rosso rimediato domenica all'Olimpico contro la Roma. Ma giura di migliorare nel rapporto con gli arbitri, come scrive Tuttosport: "L’unica novità in formazione dovrebbe essere l’avvicendamento tra Politano e Lozano, oltre alla presenza di un tecnico tutto nuovo sulla panchina del Napoli: Domenichini al posto di Spalletti, squalificato dopo il rosso ricevuto da Massa domenica all’Olimpico. Ma Lucio non serba rancore e, anzi, giura di migliorare ancora di più nei rapporti con i direttori di gara".