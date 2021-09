Spalletti terapeutica: così sta funzionando la cura, sorprende una cosa del Napoli

Focus sul lavoro di Luciano Spalletti alla guida del Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Luciano Spalletti come un uomo «normale», con un’azione terapeutica sta trasformando le vulnerabilità ataviche di una squadra forte che oggi domina il campionato di calcio. Il Napoli capolista non sorprende tanto per le qualità tecniche, individuali e di gruppo che mostra in campo, quanto per l’atteggiamento sereno e autorevole che sta acquisendo. Il «discorso del re», appunto. La terapia che sta funzionando. E che tutte le volte, durante gli allenamenti, ma anche nel privato dello spogliatoio, Spalletti effettua per «salvare» la sua squadra dalle fragilità".