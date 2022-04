Spalletti trasformista: alternando tre moduli ha nascosto difetti e infortuni patiti

Elogio a Luciano Spalletti, bollato come 'trasformista' per i diversi moduli che ha alternato al Napoli, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Elogio a Luciano Spalletti, bollato come 'trasformista' per i diversi moduli che ha alternato al Napoli, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "In questa stagione l’allenatore ha usato prevalentemente tre sistemi di gioco. Di solito è partito con il 4-2-3-1, ma più volte ha optato per il 4-3-3 e in qualche occasione - più per necessità in questo caso - è passato alla difesa a tre con un 3-4-2-1. L’obiettivo primario è sempre quello di far rendere al meglio i propri uomini. Quelli disponibili perché la difesa a tre è stata escogitata proprio nel momento - a dicembre - in cui alla squadra mancavano parecchi titolari. Alla resa dei conti, quando mancano le ultime sette tappe, il Napoli è riuscito a “camuffare” abbastanza bene i propri difetti e ora allo sprint si presenta nelle condizioni di potersi giocare concretamente le proprie chance di scudetto".